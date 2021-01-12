Місцеві вибори планують завершити у березні – ЦВК

Проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів ще мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

«Ви жартували у коментарях, що ці вибори будуть вічні. Так от. Завершуємо у березні (ми дуже сподіваємось). Ну а поки: попереду 174 вибори; у 24 областях; 7 днів голосування (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)», - йдеться у повідомленні.

У ЦВК пояснили, що повторні вибори призначають тоді, коли вибори були визнані такими, що не відбулись (наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандата чи посади або якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану).

Проміжні вибори призначають, якщо депутат достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені.

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Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року.