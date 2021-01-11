Поліція назвала причину вибуху у вінницькому дитсадку

Вибух на території дитячого садочка у Вінниці, за попередніми даними, спричинила саморобна петарда.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Під час огляду місця події та залишків невідомого предмета попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Після проведення всіх необхідних процесуальних дій буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомлялося, у Вінниці 11 січня внаслідок вибуху невідомого предмета на території дитсадка постраждала одна дитина, у трьох малюків пошкоджено одяг.