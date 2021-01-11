Вибух у вінницькому дитсадку: стали відомі нові подробиці

У Вінниці під час вибуху у садочку постраждала одна дитина, у трьох пошкоджений одяг.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради.

«Під час ранкової прогулянки діти вийшли на вулицю і дитина побачила на майданчику предмет, схожий на м’ячик. Дитина його взяла, і він вибухнув у неї в руках. Тобто, одяг попсований у трьох, а постраждала одна дитина - в неї невеликий опік на руці. Лікар швидкої допомоги констатував менше 1%», - повідомила Яценко.

За її словами, покри те, керівництво дитсадку, відповідно до правил дій при надзвичайних ситуаціях, викликало ДСНС, поліцію і швидку допомогу.

Чиновниця зазначила, що те, який саме пристрій вибухнув у руках дитини і як він потрапив на територію садочка, – це справа поліції.

«Я вважаю, що він потрапив через паркан, тому що там паркан невисокий, під час вихідних. У садочку чотири дні нікого не було, він був прибраний ще у п’ятницю, - прибирають, коли діти йдуть додому», - сказала посадовиця.

Правоохоронці наразі досліджують одяг дитини, з’ясовуючи, яка вибухова речовина була у пристрої.

Як повідомлялось, про інцидент, який стався близько опівдня, до поліції повідомила медсестра вінницького дитсадка №7.