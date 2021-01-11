У Вінниці стався вибух на території дитсадка, постраждали діти
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Укрінформ
У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікацій обласної поліції.
"Від медсестри вінницького ДНЗ№7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти", - сказали у відомстві.Вибух у вінницькому дитсадку Фото: Вінниця.info
Там зазначили, що інцидент стався на території садочка близько опівдня, під час прогулянки вихованців. Здетонував невідомий пристрій, орієнтовно - саморобний вибуховий пакет.
Від вибуху у трьох дітей зайнявся одяг, вони зазнали незначних опіків. Усім надано медичну допомогу.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група і криміналісти. Визначається, за якою статтею ККУ буде відкрито кримінальне провадження.