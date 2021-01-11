У Вінниці стався вибух на території дитсадка, постраждали діти

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікацій обласної поліції.

"Від медсестри вінницького ДНЗ№7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти", - сказали у відомстві.

Вибух у вінницькому дитсадку Фото: Вінниця.info

Там зазначили, що інцидент стався на території садочка близько опівдня, під час прогулянки вихованців. Здетонував невідомий пристрій, орієнтовно - саморобний вибуховий пакет.

Від вибуху у трьох дітей зайнявся одяг, вони зазнали незначних опіків. Усім надано медичну допомогу.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група і криміналісти. Визначається, за якою статтею ККУ буде відкрито кримінальне провадження.