В ДПСУ назвали найбільш завантажені пункти пропуску після Різдва

Після Різдва у пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку, водночас на цей час значних черг перед пунктами пропуску на кордоні немає.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються «Грушів», «Шегині» та «Ужгород», де ще залишаються близько 100 легкових транспортних засобів, що очікують на оформлення.

Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення числа українців, які прямують за кордон. Перед деякими пунктами пропуску виникали скупчення транспортних засобів, які могли налічували до 300 легкових автівок.

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Для забезпечення ритмічності пропускних операцій ДПСУ збільшила кількість нарядів. Для координації роботи українська сторона ініціювала низку прикордонно-представницьких зустрічей із представниками контролюючих служб суміжних країн ЄС.

Загалом за вихідні та святкові дні, 7-10 січня, кордон держави перетнуло більше 150 тис. осіб та близько 30 тис. автомобілів . При цьому переважна більшість осіб та транспорту оформлені на виїзд з України.

Прикордонники рекомендують особам, які планують перетинати кордон, враховувати можливість тимчасового накопичення пасажирів та транспорту перед пунктами пропуску, а також актуальну ситуацію у пунктах пропуску відслідковувати на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління (оновлюється кожні 3 години) https://is.gd/kuOUHn та на інтерактивній мапі на сайті ДПСУ https://is.gd/qr33p0. Крім того, необхідно вивчати актуальні карантинні обмеження в країнах, які плануєте відвідати.