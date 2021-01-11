У центрі Полтави вимагають скасувати нові тарифи на комуналку

У Полтаві під будівлею обласної держадміністрації близько двох сотень людей протестують проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє у Телеграмі "Суспільне", передає Укрінформ.

Зазначається, що протестувальники прийшли з вимогою скасувати нові тарифи на газ та його транспортування, а також повернути пільговий тариф на електроенергію. Відповідне звернення учасники акції мають передати голові обласної ради Олександру Біленькому.

Також інформують, що протестувальники намагаються потрапити у будівлю, щоб звернутися особисто до голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, але їх не пускає охорона.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині.