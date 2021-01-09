Синоптики прогнозують морози до -11° та сніг

В Україні у неділю опади не очікуються, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. У південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині до 5° тепла; в Карпатах протягом доби 5-10° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 10 січня без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Синоптики на початку тижні не прогнозують істотних опадів, лише 11 січня в Одеській області невеликий дощ з мокрим снігом, 12 січня на Закарпатті та в Карпатах, вдень і у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях невеликий сніг.

У західній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у північно-східних областях, 12 січня і в східній частині до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столичному регіоні 11-12 січня без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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В Україні 13-14 січня прогнозується часом невеликий сніг, 13 січня у південних, східних та більшості центральних областей помірний сніг, на півдні та південному сході з дощем.

Температура вночі 3-9° морозу, 14 січня на Сумщині до 11°, вдень 0-6° морозу; у південній частині та Приазов'ї вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

На Київщині 13- 14 січня часом невеликий сніг. Температура вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу.