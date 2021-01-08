У Каневі сильний вітер повалив головну новорічну ялинку
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Укрінформ
У Каневі Черкаської області впала центральна ялинка, яка була встановлена на Ярмарковій площі.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міський голова Канева Ігор Ренькас.
«О 22:30 на Ярмарковій площі від сильних поривів вітру впала святкова ялинка», - написав він.
Зараз ялинку вже демонтували, обставини події з’ясовуються, зазначив Ренькас.
«Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилась в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємось, це не відобразиться на святковому настрої мешканців», - додав він.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 8 січня внаслідок мокрого снігу та сильного вітру залишалися без електропостачання щонайменше 85 населених пунктів у шести областях.