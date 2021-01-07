Вітер, мокрий сніг та ожеледиця: які «дарунки» несе природа після Різдва

У п'ятницю, 8 січня, в Україні буде хмарно, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Як зазначається в прогнозі, вночі у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на Чернігівщині та Сумщині значні опади, вдень в південній частині часом опади, переважно у вигляді дощу; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних та східних, вдень у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні 1-6° тепла.

9-10 січня буде хмарно з проясненнями.

9 січня у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, у південно-східних областях місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця, вдень в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях невеликий мокрий сніг; на решті території, а 10 січня в Україні без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с, 9 січня на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, 9 січня у південній та східній частинах близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни до 5° тепла.

В Карпатах без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

11-12 січня без опадів, лише 11 січня вдень на крайньому півдні країни, 12 січня у південній частині та Карпатських областях опади переважно у вигляді снігу (на півдні вдень з дощем).

Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; у південній частині впродовж доби від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві та області 8 січня хмарно. Вночі мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Читайте також: Рятувальники попереджають про туман та ожеледицю на дорогах

Температура вночі та вдень у столиці 0-2° тепла. По області вдень від 2° морозу до 3° тепла.

9-10 січня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

11-12 січня без опадів.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.