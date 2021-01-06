У Запоріжжя для будівництва мостів прибув найпотужніший у Європі плавучий кран

До Запоріжжя із Стамбулу прибув плавучий кран LK-800, який буде задіяний у будівництві вантового мосту через Дніпро.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у Запоріжжя прибув плавучий кран LK-800. Вантажопідйомність цього крану складає 800 т, вага крану 2250 т, довжина його бази 152 м, высота підняття гаку - 80 м над рівнем води. Використовуватиметься цей кран буде для будівництва 10-ї споруди- це вантовий металевий міст через основне русло Дніпра", - прокоментував інженер компанії "Онур" Олександр Горбань.

Довжина вантового мосту 660 метрів.

Це найпотужніший у Європі плавучий кран. Він йшов до Запоріжжя близько трьох тижнів. Зараз техніка знаходиться у транспортному положенні, через деякий час його зберуть та протестують.

В першу чергу, за допомогою крану мостобудівельники зберуть тимчасові опори та самі металеві секції прогонової будови мосту.

"Вага секції від 700 до 800 т, всього 12-ти секцій піде монтаж. Наразі готово вже дві секції", - додав представник "Онуру".

Збирання металевих частин відбувається на майданчику, який має назву "Крива бухта". Звідти кран доставлятиме секції до пілонів, де буде відбуватись монтаж та зварювання.

Як раніше повідомлялось, 24 грудня під час робочої поїздки до Запоріжжя Президент Володимир Зеленський відкрив першу частину балкового мосту через річку Старий Дніпро, який є частиною автотранспортної магістралі, що будується з 2004 року.

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Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом, у 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.