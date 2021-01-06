Соцмережі повідомили про смерть сина Геннадія Корбана
Укрінформ
Син відомого бізнесмена й політика Геннадія Корбана – Лев Корбан – загинув 5 січня. За наразі неперевіреною інформацією, тіла школяра та його однокласниці знайшли на дні річки.
Про це повідомив Telegram-канал "Картковий офіс", передає Укрінформ.
"Школяр Лев Геннадійович Корбан пропав сьогодні вдень, після того, як поїхав кататися з однокласницею на баггі. Пізніше поліція знайшла баггі на дні річки, в баггі виявили два трупи: Лева Геннадійовича Корбана і його однокласниці Васик Юлії Миколаївни", - сказано в повідомленні.
Ймовірні фото з місця загибелі 16-річного Лева Корбана (офіційного підтвердження інформації наразі немає) опублікували у виданні Dетектів-Info.
На світлинах можна побачити транспортний засіб, на якому начебто поїхав кататися школяр зі своєю однокласницею.
Наразі офіційного підтвердження від самого Геннадія Корбана немає.