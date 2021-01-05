В Івано-Франківську спалили автомобіль судді

В Івано-Франківську судді міського суду Ользі Бабій спалили автомобіль.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сайті Вищої ради правосуддя про втручання у діяльність судді, яке Бабій надіслала голові ВРП Андрію Овсієнку та генпрокурору Ірині Венедіктовій.

«Повідомляю, що 02.01.2021 о 23:56 в м. Івано-Франківську невідома особа, шляхом підпалу, умисно пошкодила автомобіль марки «Nissan Qashqai» фіолетового кольору, який належить мені на праві власності. Внаслідок підпалу автомобіль знищений», - йдеться у повідомленні про втручання у діяльність судді.

За інформацією судді Бабій, за фактом події поліція внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину за ст. 194, ч 2 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

Як повідомлялося, 2 січня в Івано-Франківську вночі горіли два автомобілі.

Фото: kurs.if.ua