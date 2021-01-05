Поштові оператори оприлюднили графік роботи на Різдво

На Різдво, 7 січня 2021 року, з трьох найбільших поштових операторів України працюватимуть лише окремі відділення національного поштового оператора "Укрпошта".

Як передає Укрінформ, відповідні графіки роботи оприлюднені на сайтах компаній.

Так, всі 11 тис. відділень "Укрпошти" у передсвятковий день 6 січня та у вихідний день 8 січня працюватимуть за звичайним графіком.

У святковий день 7 січня працюватиме 21 відділення "Укрпошти" у 10 регіонах України:

у Волинській області - відділення 43501 (м. Луцьк);

у Дніпропетровській області - відділення 49000 та 50000 (міста Дніпро та Кривий Ріг);

у Запорізькій області - відділення 69005 (м. Запоріжжя);

у Луганській області - відділення 93405, 93113, 93010, 92703 (міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Старобельськ);

у Миколаївській області - відділення 54001, 65501 (м. Миколаїв);

в Одеській області - відділення 65001, 65501, 65069 (м Одеса);

у Полтавській області - відділення 36000 (м. Полтава);

у Харківській області - відділення 61052, 61501 (м. Харків);

у Черкаській області - відділення 18001 (м. Черкаси);

у Києві - відділення 01001, 02002, 03031, 03505.

У поштового оператора "Нова пошта" 7 січня – відділення та адресна доставка не працюватимуть. 6, 8, 9 та 10 січня відділення оператора працюватимуть у звичайному режимі.

У поштового оператора Meest 6 січня адресна доставка буде здійснюватися до 13-00. Прийом та видача відправлень у відділеннях — по графіку суботи, у мінівідділеннях — з можливим скороченням робочого дня на 1 годину, у поштоматах - згідно графіків роботи локацій, на яких вони працюють.

7 січня в Meest буде вихідним днем, а 8 січня відділення працюватимуть за звичайним графіком.