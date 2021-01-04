Перекриття траси на Полтавщині тривало дві години - поліція

Акція з перекриттям міжнародної траси біля села Засулля Лубенського району на Полтавщині тривала з 10.15 до 12.20.

Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Полтавської області, передає Укрінформ.

Правопорядок на місці забезпечували працівники Лубенського відділу поліції.

Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині близько 300 жителів Лубенського, Оржицького та Пирятинського районів перекривали трасу міжнародного значення Київ - Харків, протестуючи проти високих тарифів на розподіл природного газу.

Фото: Поліція Полтавської області, Фейсбук