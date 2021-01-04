Перекриття траси на Полтавщині тривало дві години - поліція

Перекриття траси на Полтавщині тривало дві години - поліція

Укрінформ
Акція з перекриттям міжнародної траси біля села Засулля Лубенського району на Полтавщині тривала з 10.15 до 12.20. 

Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Полтавської області, передає Укрінформ.

Правопорядок на місці забезпечували працівники Лубенського відділу поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині близько 300 жителів Лубенського, Оржицького та Пирятинського районів перекривали трасу міжнародного значення Київ - Харків, протестуючи проти високих тарифів на розподіл природного газу.

Фото: Поліція Полтавської області, Фейсбук

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