В Україні знижується температура

У понеділок, 4 січня, на більшій частині території України пройде дощ, місцями з мокрим снігом, спостерігатиметься туман.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає Укрінформ.

"У понеділок у західних, північних та центральних областях, у вівторок на заході та півдні країни, у середу в більшості областей невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. Найближчої доби в Україні тумани", - йдеться у прогнозі на 4-6 січня.

За даними синоптиків, температура у західній частині країни та більшості південних областей вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 2-7° вище нуля, на півдні Одещини буде 8-11° тепла, на решті території вночі і вдень від 3° морозу до 3° тепла.

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У Києві та Київській області 4 січня часом ітиме невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла, у регіоні впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

У вівторок, 5 січня, у столиці та Київській області істотних опадів не передбачається, а 6 січня часом невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 5 січня 7-12 м/с, 6 січня 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

7-8 січня у Києві та області очікується дощ з мокрим снігом, лише вночі 7 січня без опадів. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.