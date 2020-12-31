Мокрий сніг, дощі та до +14°: яким буде перший день нового року

У п’ятницю, 1 січня, в Україні, крім крайнього сходу, очікуються дощ, на заході з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 5-10°, у південній частині - 9-14° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«1 січня хмарно. Вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощ, на заході з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура у західних, східних,Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у південній частині (крім Запорізької області) 9-14°.

У Києві та Київській області завтра часом дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

У наступні два дні, 2-3 січня, в Україні, за прогнозами синоптиків, збережеться хмарна погода, без істотних опадів. Лише вночі 2 січня у східній частині невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах подекуди 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до 10°.

У столичному регіоні у суботу-неділю синоптики обіцяють без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Впродовж 4-5 січня в Україні переважатиме суха погода, лише 4 січня на Закарпатті невеликий дощ. Також можливий дощ з мокрим снігом 5 січня в західних, вдень і у південних та більшості центральних областей.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині, 4 січня і в західних областях вночі 0-6° тепла, вдень 3-8°.

У Києві 4-5 січня без опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, 6-8 січня в Україні утримається плюсова температура, яка почне знижуватися вже 9-10 січня.

Зокрема, за даними синоптиків, упродовж 6-10 січня часом дощ та мокрий сніг, лише вдень 6 січня на півдні та крайньому заході, 7 січня в Україні, крім заходу та північного сходу, без опадів.

Температура у південній частині вночі 0-6° тепла, вдень 3-9°, на решті території вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, 9-10 січня в західних та північних областях зниження температури вночі та вдень до 1-7° морозу (в Карпатах вночі до 8-13°, вдень до 3-8° морозу).