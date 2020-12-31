На Донеччині цьогоріч реконструювали 13 мостів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької військово-цивільної обладміністрації.
«Масштаби відновлення мостів на дорогах Донецької області цьогоріч можна назвати безпрецедентними - тринадцять мостових споруд отримали нове життя», - йдеться у повідомленні.
В ОДА констатували, що план робіт на 2020 рік виконано по лінії департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА на мостах ділянок автомобільних доріг: Благодатне - Валер'янівка; Бахмут - Кліщіївка – Андріївка; Софіївка – Новополтавка, а також зроблено капремонт мосту на автодорозі місцевого значення Димитрів – Гродівка.
Як повідомляв Укрінформ, президентська програма «Велике будівництво» за 11 місяців продемонструвала рекордні результати: загалом по Україні було відремонтовано 3900 км доріг національного значення і 2 тис. км доріг місцевого.
Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.
Фото: dn.gov.ua