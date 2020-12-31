На Донеччині цьогоріч реконструювали 13 мостів

На Донеччині цього року відбулася масштабна реконструкція мостів – відновлено 13 мостів, більшість з яких була зруйнована та пошкоджена окупантами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької військово-цивільної обладміністрації.

«Масштаби відновлення мостів на дорогах Донецької області цьогоріч можна назвати безпрецедентними - тринадцять мостових споруд отримали нове життя», - йдеться у повідомленні.

В ОДА констатували, що план робіт на 2020 рік виконано по лінії департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА на мостах ділянок автомобільних доріг: Благодатне - Валер'янівка; Бахмут - Кліщіївка – Андріївка; Софіївка – Новополтавка, а також зроблено капремонт мосту на автодорозі місцевого значення Димитрів – Гродівка.

Ще 9 мостів відремонтували силами Служби автодоріг у Донецькій області: мости на автомобільних дорогах Київ – Харків – Довжанський (два мости); Покровськ – Бахмут – Михайлівка; Лиман – Бахмут – Горлівка (два мости); Запоріжжя – Донецьк; Добропілля-Лиман. А також іще шляхопровіди на автодорозі Танюшівка – Старобільськ – Бахмут та Київ-Харків-Довжанський довжиною 42,9 погонних метра, який було зовсім зруйновано у 2014 році через російську агресію.

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Як повідомляв Укрінформ, президентська програма «Велике будівництво» за 11 місяців продемонструвала рекордні результати: загалом по Україні було відремонтовано 3900 км доріг національного значення і 2 тис. км доріг місцевого.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua