Шкільний автобус в’їхав у стовп на Полтавщині: постраждали водій і дівчинка

Шкільний автобус в’їхав у стовп на Полтавщині: постраждали водій і дівчинка

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Укрінформ
У селі Нехвороща Новосанжарського району Полтавщини потрапив у ДТП шкільний автобус, в якому перебувало дев'ять дітей і четверо дорослих.

Двоє людей постраждали, передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"За попередньою інформацією, водій шкільного автобуса «ПАЗ», 1963 року народження, під час руху втратив свідомість і допустив зіткнення з дерев’яною опорою. У автобусі перебувало дев’ять дітей, троє дорослих та водій", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в поліції, травмованого водія госпіталізовано до Новосанжарської районної лікарні. Постраждалу місцеву дівчинку, 2005 року народження, доставлено до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.

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Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: pl.npu.gov.ua

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