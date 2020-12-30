Шкільний автобус в’їхав у стовп на Полтавщині: постраждали водій і дівчинка

У селі Нехвороща Новосанжарського району Полтавщини потрапив у ДТП шкільний автобус, в якому перебувало дев'ять дітей і четверо дорослих.

Двоє людей постраждали, передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"За попередньою інформацією, водій шкільного автобуса «ПАЗ», 1963 року народження, під час руху втратив свідомість і допустив зіткнення з дерев’яною опорою. У автобусі перебувало дев’ять дітей, троє дорослих та водій", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в поліції, травмованого водія госпіталізовано до Новосанжарської районної лікарні. Постраждалу місцеву дівчинку, 2005 року народження, доставлено до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: pl.npu.gov.ua