На Прикарпатті «швидка» зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі
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Укрінформ
У смт Верховина на Прикарпатті зіткнулися автомобіль швидкої допомоги та вантажівка ЗІЛ, двоє людей травмовані.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє у Фейсбуці Управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Рятувальники інформують, що аварія сталася 30 грудня об 11:40 на автодорозі регіонального значення Р-24 Татарів-Коломия-Кам’янець-Подільський.
"Внаслідок ДТП було травмовано 2 осіб", - зазначили в облуправлінні ДСНС.
Повідомляється, що внаслідок зіткнення з вантажівкою автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer перекинувся.
Рятувальникам також довелося змивати пально-мастильні матеріали з проїжджої частини.
Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області