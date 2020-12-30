На Прикарпатті «швидка» зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі

У смт Верховина на Прикарпатті зіткнулися автомобіль швидкої допомоги та вантажівка ЗІЛ, двоє людей травмовані.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє у Фейсбуці Управління ДСНС в Івано-Франківській області. Рятувальники інформують, що аварія сталася 30 грудня об 11:40 на автодорозі регіонального значення Р-24 Татарів-Коломия-Кам’янець-Подільський. "Внаслідок ДТП було травмовано 2 осіб", - зазначили в облуправлінні ДСНС. Повідомляється, що внаслідок зіткнення з вантажівкою автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer перекинувся. Читайте також: На Львівщині зіткнулись автобус, легковик і вантажівка, є загиблий Рятувальникам також довелося змивати пально-мастильні матеріали з проїжджої частини. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області