У Рівному сталася пожежа у ТЦ – серед евакуйованих 30 дітей

У Рівному під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали з торговельно-розважального центру 53 людей, з них 30 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Інформація про пожежу у підвалі ТЦ "АРЕНА" на спецлінію "101" надійшла о 15:02.

На місці рятувальники встановили, що у підвальному приміщенні горіли дерев'яні піддони.

О 15:16 пожежу вдалося локалізувати, а о 15:30 повністю ліквідувати. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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До гасіння були залучені 4 одиниці техніки і 20 рятувальників.

Фото: ДСНС