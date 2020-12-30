У Кропивницькому через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 18 осіб

У Кропивницькому через пожежу у 9-типоверховому будинку проводилася евакуація жителів, трьох людей госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Зазначається, що пожежа виникла 29 грудня о 20 год. 08 хв. на 8-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у двох квартирах малосімейного типу.

"Підрозділами ДСНС врятовано 10 осіб (з них 1 дитина) та евакуйовано 18 осіб (з них 6 дітей). За медичною допомогою з ознаками отруєння продуктами горіння звернулося 3 особи (з них 1 дитина), яких госпіталізовано до медичних закладів", - понформували у ДСНС.

Пожежу ліквідовано о 21 год. 32 хв. Вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 27 м2, розповіли рятувальники.