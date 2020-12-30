Весняні пожежі на Житомирщині: прокуратура відкрила сім справ

На Житомирщині правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень за фактами весняних лісових пожеж.

Про це на пресконференції повідомив перший заступник керівника Житомирської обласної прокуратури Олег Мостиховський, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«За фактами лісових пожеж наразі є сім кримінальних проваджень. Одне розслідується слідчим управлінням, де найбільша площа - 25 тис. га і найбільша сума збитків», - зазначив Мостиховський.

Він додав, що правоохоронці провели низку експертиз і деякі тривають досі.

Згідно з висновками експерта, причиною загоряння було занесення стороннього вогню.

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«Чи це було умисне, чи необережне занесення вогню, відповіді на таке питання поки немає, але ми працюємо над цим», - додав Мостиховський.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лісові пожежі навесні охопили 43 тис. 200 га території. Збитки від них оцінили у понад мільярд гривень.

Фото: ДСНС