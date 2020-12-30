Весняні пожежі на Житомирщині: прокуратура відкрила сім справ
Про це на пресконференції повідомив перший заступник керівника Житомирської обласної прокуратури Олег Мостиховський, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
«За фактами лісових пожеж наразі є сім кримінальних проваджень. Одне розслідується слідчим управлінням, де найбільша площа - 25 тис. га і найбільша сума збитків», - зазначив Мостиховський.
Він додав, що правоохоронці провели низку експертиз і деякі тривають досі.
Згідно з висновками експерта, причиною загоряння було занесення стороннього вогню.
«Чи це було умисне, чи необережне занесення вогню, відповіді на таке питання поки немає, але ми працюємо над цим», - додав Мостиховський.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лісові пожежі навесні охопили 43 тис. 200 га території. Збитки від них оцінили у понад мільярд гривень.
Фото: ДСНС