Акушерці дали два роки умовно через смерть дитини

У Чернівецькій області умовно засудили акушера-гінеколога, яка неправильно оцінила ризики під час пологів, унаслідок чого 25-річна жінка народила мертву дитину.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Чернівецької області, передає Укрінформ.

"За неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України), вироком Хотинського районного суду лікарку засуджено до 2 років позбавлення волі з позбавленням права займатись лікарською діяльністю строком на один рік. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України її звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком терміном на один рік", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у січні 2017 року лікар-акушер-гінеколог районної лікарні під час прийняття пологів у 25-річної роділлі неправильно визначила можливі ризики перинатальної та материнської патології і обрала неправильну тактику ведення пологів. Розвиток ускладнень в пологах діагностували занадто пізно. Під час операції медики вилучили мертвого хлопчика.

"Відповідно до висновків комісійних судово-медичних експертиз неналежне надання медичної допомоги перебувало у причинно-наслідковому зв’язку із настанням смерті дитини", - наголосили у прокуратурі.