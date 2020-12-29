На Житомирщині відтворили понад 8 тисяч гектарів лісів

У Житомирській області впродовж року відтворили понад 8 тисяч гектарів лісів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Житомирській ОДА.

«У поточному році проведено відтворення лісів на площі більше 8 тисяч гектарів, що становить 120% до завдання. Із них методом садіння та висівання лісу створено 4 619 га лісових культур і на площі 1 859 га відбулося природне поновлення. Також проведена значна робота з облаштування штучних водойм та обладнання їх пірсами для забору води. Тепер їх маємо 294 одиниці, всі вони нанесені на спеціальну карту із зазначенням координат», - візначив голова ОДА Віталій Бунечко.

Він додав, що в області створюється інтегрована система охорони лісів від пожеж із нанесенням на карту мережі пожежних спостережних веж, водойм та лісопожежних станцій. Крім того, створені мобільні рейдові групи для профілактики виникнення пожеж та незаконної вирубки лісу.

На Житомирщині запроваджується система відеоспостереження для запобігання пожеж та контролю за ситуацією в лісі із застосуванням GPS-трекерів.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лісові пожежі навесні охопили 43 тис. 200 га території. Збитки від них оцінили у понад мільярд гривень.