Під час обвалу шахти на Луганщині загинув гірник, поліція відкрила справу

У Луганській області поліція відкрила кримінальне провадження після аварії на шахті «Золоте», внаслідок якої загинув чоловік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». Тривають заходи щодо ліквідації аварії», - поінформувала вона.

Погукай нагадала, що близько опівночі до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера шахти «Золоте» ДП Первомайськвугілля про те, що 27 грудня о 23.40 стався завал у 4-му південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м.

Під завалами знаходились двоє працівників, з одним із яких був зв’язок, і одному з шахтарів вдалось вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим.

За її словами, на місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, на шахті «Золоте» на Луганщині стався обвал породи, двоє гірників виявилися заблокованими.