Двоє гірників шахти «Золоте» потрапили під завал

Двоє гірників шахти "Золоте" Державного підприємства "Первомайськвугілля" потрапили під завал.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"До Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" про те, що 27.12.2020 о 23-40 стався завал у 4 південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4). Під завалом знаходиться два працівника (ГРОЗ ) з одним із яких є зв'язок", - розповіла Погукай.

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Відомості щодо загиблих чи травмованих наразі відсутні. Тривають заходи щодо ліквідації наслідків аварії.

Як повідомляв Укрінформ, на шахті “Тернівська” (ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”) стався обвал гірської породи. З-під завалу вдалося дістати трьох шахтарів.