В Україні прогнозують крижаний дощ та сильний вітер

В Україні у понеділок, 28 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, ожеледиця. Температура становитиме від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«28 грудня хмарна погода. Мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних та західних областях вдень 3-8° тепла. У східній частині без опадів; температура вдень 0-5° морозу», - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

У Києві та Київській області 28 грудня мокрий сніг та дощ, вранці та вдень ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень у столиці 0-2° тепла; по області вдень від 2° морозу до 3° тепла.