Синоптики прогнозують на неділю від 11° морозу до 3° тепла

В Україні у неділю переважно без опадів, лише вночі в південних та східних областях мокрий сніг, уночі 0-5° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі в південних, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг. У північно-східних та південних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°, на Київщині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 28 грудня вночі у південно-західній частині, вдень на Правобережжі дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу (на Лівобережжі 5-10° морозу), у південно-західній частині близько 0°; вдень від 1° морозу до 4° тепла ( на північному сході 0-5° морозу), в західних областях та південній частині 3-8° тепла, в Одеській області місцями 10-13° тепла.

29 грудня на Закарпатті, Прикарпатті помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у північно-східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Одещині 2-7° тепла, вдень 3-8°, у південній частині 8-13° тепла; у східних та Сумській областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-4° тепла.

У східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, 28 грудня в західній частині, Одеській та Миколаївській областях, 29 грудня в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 28-29 грудня без істотних опадів, лише у понеділок вдень дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, 29 грудня пориви 15-20 м/с. Температура вночі 28 грудня 1-6° морозу, вдень 28 грудня та вночі 29 грудня від 1° морозу до 4° тепла, вдень 29 грудня 3-8° тепла.

Синоптики опадів на 30-31 грудня не прогнозують, лише вдень 30 грудня на крайньому заході, впродовж 31 грудня в західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликі та помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

Температура у східних областях вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла; на решті территорії вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°, у південній частині до 14°.

На Київщині 30-31 грудня без опадів, лише вдень 31 грудня невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.