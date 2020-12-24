На Житомирщині здали 4 школи, 3 садочки і 5 спортоб’єктів

На Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» завершили будівельні роботи у 4 школах, 3 садочках та на 5 спортивних об’єктах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Житомирську ОДА.

«До кінця грудня планується завершити будівельні роботи на трьох останніх об’єктах програми «5/5/5» – 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів (об’єктів спорту)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в області вже закінчили роботи у Миропільській гімназії, Червоненській ЗОШ, Новоборівському ліцеї, Пулинській ЗОШ. Будівництво в Олевській гімназії планують завершити до кінця грудня.

В області також здали в експлуатацію дитсадки у Червоному, смт Чоповичах та Іршанську. Терміни завершення робіт у ДНЗ №32 Житомира та садочка у селі Станишівка перенесли до кінця грудня.

Всі роботи завершені у спорткомплексі «Динамо» в Радомишлі, будинку фізкультури «Авангард» у Житомирі, на стадіоні у Чуднові, спортивному майданчику у Кирданах та в Житомирському інтернаті для обдарованих дітей.

Читайте також: На Буковині завершують спорудження нового мосту через Прут

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині у межах «Великого будівництва» завершені роботи на 96,4% доріг.

Фото: oda.zht.gov.ua