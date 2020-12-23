Херсон отримав обладнання зі Словаччини, що допоможе знезаражувати воду

У Херсоні водоканал отримав обладнання зі Словаччини, яке дозволить виробляти з кухонної солі речовину для знезараження води.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив директор Херсонводоканалу Михайло Чемерис.

«Якраз, сьогодні, у день 134- річчя нашого з вами водоканалу, прийшло обладнання від наших друзів із Словаччини. Ви пам'ятаєте, ми інформували про те, що Херсонський водоканал спільно з Асоціацією водоканалів України, " Укрводоканалекологія" та Асоціацією Словацьких Водоканалів розробили проєкт та виграли грант 100 000 євро, у рамках проєкту "Безпечна вода для Херсона", на розробку обладнання для виробництва гіпохлориту натрію безпосередньо на одній із насосних станцій м.Херсона», - йдеться у повідомленні.

Чемерис зазначив, що на підприємстві готуються монтувати та налагоджувати установку.

Раніше він повідомляв, що словацьке устаткування вироблятиме гіпохлорит натрію зі звичайної кухонної солі.

Як повідомляв Укрінформ, Херсонський водоканал став першим українським водоканалом, який виграв 100 тисяч євро ґрантових коштів від Європейського Союзу на реалізацію «твердого проєкту», в рамках якого й мали закупити необхідне устаткування.

Спільний проєкт комунального підприємства та Асоціацій водоканалів України та Словаччини «Безпечна вода для Херсона» передбачає розробку та встановлення установки із виробництва гіпохлориту натрію – речовини для знезараження води на одній з шести водопровідних станцій у Херсоні.

Кошти на втілення проєкту – 100 тисяч євро – виділяються як безповоротна фінансова допомога.

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Використовувати гіпохлорит натрію замість хлору Херсонводоканал почав ще у 2016 році. Така технологія очищення води має низку переваг. Головна з них – вода після очищення цим реагентом не має різкого запаху. Також, у порівнянні з хлором, гіпохлорит натрію безпечний в обігу та не створює проблем при транспортуванні.

Втілення проєкту має також економічні переваги. Херсонський водоканал використовує для знезараження 85 тонн гіпохлориту натрію на рік. Водоочисна станція № 4 споживає 13 тонн на рік (приблизні витрати - 218,400 гривень на рік). При введенні електролізера для виробництва гіпохлориту натрію з солі (NaCl) витрати істотно знизяться (близько 35 тис. грн на рік) на електроенергію, необхідну для електролізу, перекачування і т.д. (близько 27 500 грн), що дозволить заощадити до 60% коштів.