Івано-Франківське сміттєзвалище припиняє приймати ТПВ через перенавантаження

Івано-Франківське підприємство «Полігон ТПВ», яке займається захороненням побутових відходів у селі Рибне, повідомило про те, що з 1 січня призупиняє приймати ТПВ від громад через перенавантаження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.

«На Прикарпатті близько 30 громад отримали листа від КП «Полігон ТПВ» про те, що з 1 січня підприємство не зможе приймати побутові відходи у селі Рибне через перенавантаження», - зазначив Мельничук.

Він зауважив, що громади збентежені таким повідомленням, бо опинились у безвиході. Адже КП «Полігон ТПВ» є стратегічним об’єктом в області. Подібні сміттєзвалища на Прикарпатті є біля Коломиї, Калуша та Брошнів-Осади.

«Щоб вирішити проблему, ми хочемо зараз об’єднатись і розробити регіональний План управління відходами до 2030 року. Далі будемо просити обласну раду погодити цей документ і скерувати на нього фінансування», - додав Мельничук.

КП «Полігон ТПВ» створений за рішенням Івано-Франківської міської ради у 2009 році. Основний вид діяльності - захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону в районі села Рибне, Ямницької ОТГ. Площа полігону – близько 13 га землі. Впродовж останніх років тут запустили сортувальну лінію, біогазову установку та фільтратопровід.