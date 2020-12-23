У Харкові відспівали Кернеса
Заупокійну службу провів митрополит Онуфрій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
У соборі були цивільна дружина Кернеса Оксана Гайсинська, сини міського голови Кирило, Данило та пасинок Родіон Гайсинський, представники міської влади, починаючи з в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.
Рух навколо храму був перекритий. Для людей, які зібралися на вулиці біля храму, організована трансляція богослужіння.
Після відспівування труну з тілом Кернеса доправили до Харківського національного театру опери та балету, де о 09:00 розпочнеться розраховане на 4 години прощання з Кернесом.
Поховають Кернеса на другому міському кладовищі о 13:30.
Для охорони громадського порядку біля театру задіяні 284 поліцейських та 150 бійців Нацгвардії. На кладовищі заплановано залучити 130 поліцейських.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 21 грудня у Харкові приземлився чартерний борт із Німеччини з тілом померлого Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Фото: Суспільне