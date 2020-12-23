У Харкові відспівали Кернеса

Харківського міського голову Геннадія Кернеса, який помер в ніч з 16 на 17 грудня у берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень коронавірусу, відспівали у Свято-Благовіщенському соборі міста.

Заупокійну службу провів митрополит Онуфрій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У соборі були цивільна дружина Кернеса Оксана Гайсинська, сини міського голови Кирило, Данило та пасинок Родіон Гайсинський, представники міської влади, починаючи з в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.

Рух навколо храму був перекритий. Для людей, які зібралися на вулиці біля храму, організована трансляція богослужіння.

Після відспівування труну з тілом Кернеса доправили до Харківського національного театру опери та балету, де о 09:00 розпочнеться розраховане на 4 години прощання з Кернесом.

Поховають Кернеса на другому міському кладовищі о 13:30.

Для охорони громадського порядку біля театру задіяні 284 поліцейських та 150 бійців Нацгвардії. На кладовищі заплановано залучити 130 поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 21 грудня у Харкові приземлився чартерний борт із Німеччини з тілом померлого Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Фото: Суспільне