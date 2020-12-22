На Донеччині в полі підірвався трактор, водій – у лікарні

У Ясинуватському районі Донецької області під час сільськогосподарських робіт на невстановленому вибуховому пристрої підірвався трактор, його водія поранено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що внаслідок застосування окупантами невстановленого вибухового пристрою, 20 грудня близько 18:50 на полі поблизу с. Кам'янка Ясинуватського району підірвався трактор John Deere і був поранений 41-річний водій.

Чоловіка з мінно-вибуховими травмами голови госпіталізовано.

Під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Встановлюються обставини та особи, причетні до вчинення злочину.

Фото: don.gp.gov.ua