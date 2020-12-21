Синоптики прогнозують морози до -11° та сніг з дощем

У вівторок, 22 грудня, в Україні, окрім Приазов'я і західних областей, без опадів, вдень очікується від 2° морозу до 6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Приазов'ї невеликий сніг, вдень в більшості західних областей невеликий дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних та північно-східних областях вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 1-6° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 22 грудня без опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу. На Київщині також сухо, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 2° тепла.

23-24 грудня, за винятком південно-східної частини України, часом мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура у східній частині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях вночі 23 грудня від 2° морозу до 3° тепла, 24 грудня 1-6° тепла, вдень 4-9 тепла; на решті території 23 грудня вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, 24 грудня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 10° тепла.

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У столиці та Київській області 23-24 грудня часом мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура 23 грудня вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, 24 грудня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

25 грудня в Україні часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу, 26 грудня у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг. Температура 25 грудня у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, на решті території вночі та вдень 0-6° тепла, вдень у південних областях до 10° тепла, 26 грудня вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній та східній частинах вночі та вдень 1-7° тепла.

У Києві і столичному регіоні 25 грудня дощ з переходом у мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла. 26 грудня невеликий мокрий сніг (вдень місцями), температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.