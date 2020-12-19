У Харкові відкрили головну ялинку міста

У Харкові, на площі Свободи, засвітила вогники головна ялинка міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Через пандемію на площі ані традиційного Будинку Діда Мороза, ані ярмарку, ані святкового концерту.

У Харкові на майдані Свободи запрацювали фудкорти та запалили головну ялинку міста / В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Цього року головну ялинку відкрили у напівсвятковому режимі. Головна мета - уникнути скупчення, небезпечного під час пандемії. Ми розробили для ялинки таке програмне забезпечення, щоб мерехтіння тисяч вогників можна було побачити не тільки на площі, а й на відстані, на сусідніх вулицях та майданчиках", - зазначила головний художник Харкова Світлана Дуденко, яка відповідає за святковий вигляд головної ялинки міста.

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Біля ялинки є Дід Мороз - артист одного з міських театрів. Він вітає людей зі святом та запрошує на всілякі творчі змагання. Хоча черги до нього немає: у традиційному мішку з подарунками для переможців, як він зізнається, цього разу немає солодощів, бо під час карантину не можна нічого давати з рук у руки. Тому він нагороджує кращих виконавців морально: голосно оголошує не тільки їхні прізвища, а й вітає всіх членів родини.

На площі лунає музика. У кіндер-містечку малечу катає казковий паровозик із двома вагончиками. У фуд-зоні дорослих запрошують зігрітися глінтвейнами та пирогами.

Порядок на площі забезпечують посилені патрулі правоохоронців. Інцидентів немає.