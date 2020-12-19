У Харкові відкрили головну ялинку міста
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Через пандемію на площі ані традиційного Будинку Діда Мороза, ані ярмарку, ані святкового концерту.У Харкові на майдані Свободи запрацювали фудкорти та запалили головну ялинку міста / В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ
"Цього року головну ялинку відкрили у напівсвятковому режимі. Головна мета - уникнути скупчення, небезпечного під час пандемії. Ми розробили для ялинки таке програмне забезпечення, щоб мерехтіння тисяч вогників можна було побачити не тільки на площі, а й на відстані, на сусідніх вулицях та майданчиках", - зазначила головний художник Харкова Світлана Дуденко, яка відповідає за святковий вигляд головної ялинки міста.
Біля ялинки є Дід Мороз - артист одного з міських театрів. Він вітає людей зі святом та запрошує на всілякі творчі змагання. Хоча черги до нього немає: у традиційному мішку з подарунками для переможців, як він зізнається, цього разу немає солодощів, бо під час карантину не можна нічого давати з рук у руки. Тому він нагороджує кращих виконавців морально: голосно оголошує не тільки їхні прізвища, а й вітає всіх членів родини.
На площі лунає музика. У кіндер-містечку малечу катає казковий паровозик із двома вагончиками. У фуд-зоні дорослих запрошують зігрітися глінтвейнами та пирогами.
Порядок на площі забезпечують посилені патрулі правоохоронців. Інцидентів немає.