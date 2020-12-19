У Херсоні відкрили головну ялинку області

У Херсоні біля будівлі ОДА та облради відкрили головну ялинку області, а ще одна святкова локація – площа біля мерії - до свята була прикрашена ілюмінацією за рахунок коштів благодійного фонду міського голови.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Благодійний фонд Ігоря Колихаєва придбав ці прикраси і передасть на баланс міста», - зазначив міський голова Херсона Ігор Колихаєв у коментарі кореспонденту Укрінформу.

У Херсоні біля будівлі ОДА та облради відкрили головну ялинку/ Ірина Староселець, Укрінформ

Він не назвав суму, витрачену на святкову ілюмінацію біля міськради, проте зазначив, що вона стане відома, коли будуть підготовлені документи про передачу цього новорічного оздоблення місту.

Як розповіли кореспонденту агентства, до Нового року територію продовжать прикрашати.

За словами міського голови, він закликав також колег-депутатів прикрашати локації в різних районах міста.

Також за участю керівництва міста та області о 16 годині відбулося святкове засвічення новорічної ялинки біля будівлі ОДА та облради на площі Свободи.

Церемонія відкриття ялинки була короткою – з огляду на безпеку. Незважаючи на всі заклики організаторів дотримуватися соціальної дистанції, містяни все ж її порушували, не всі дорослі були у медичних масках.

Що стосується новорічної ялинки, то її висота – 18 метрів, вона штучна. Ялинка прикрашена лише ілюмінацією, на ній немає іграшок.

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Головне новорічне дерево області використовується вже 10-й рік, розповів кореспонденту агентства директор департаменту реалізації гуманітарної політики ОДА Михайло Линецький.

«Обмежений ресурс не дозволив нам цього року оновити ялинку. У нас є бачення, як надати їй другого життя – каркас вже відремонтований капітально, а от гілки свій вік відпрацювали. Будемо просити на наступний рік передбачити кошти на її відновлення, на відновлення світлового оздоблення, зробити його, можливо, у комбінації з музикою, хочемо, щоб ялинка танцювала», - зазначив Линецький.

Він також розповів, що цьогоріч силами місцевих коледжів виготовили нові фотозони біля ялинки.

Однак цьогоріч тут не встановили новорічного містечка зі смаколиками, проте все ж розмістили дві ятки з новорічними сувенірами. Також тут розмістили Різдвяну шопку, на площі працює резиденція Святого Миколая. Резиденцію можна відвідати з 14:00 до 18:00 щодня до 24 грудня. Проте вже 19 грудня тут утворилася черга з кількох десятків дітей та їх батьків.