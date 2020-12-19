На Херсонщині згоріла новорічна ялинка

У селищі Чаплинка на Херсонщині поліція встановлює обставини загоряння святкової ялинки.

Як передає Укрінформ, про це 19 грудня повідомляє преcслужба ГУ Нацполіції в області.

«Вчора, 18 грудня, пізно ввечері в чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення, що сталося загоряння новорічної ялинки, яка була встановлена на майданчику поблизу будинку культури. Наразі поліція разом із службою з надзвичайних ситуацій встановлюють обставини події», - йдеться у повідомленні.

Інформація про подію надійшла за кілька хвилин до опівночі від місцевих жителів, які якраз відпочивали біля святкової ялинки. На місці слідчо-оперативна група опитала свідків. Із отриманих показів попередньо встановлено, що навмисного підпалу не було. Це підтверджується й відеозйомкою молодих людей, які на той час були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум’я почало розповсюджуватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі.

У результаті пожежі ялинка повністю згоріла. За попередніми висновками загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди.

Сьогодні зранку у Чаплинці новорічну ялинку вже відновлюють.

«Згоріла новорічна ялинка - вона була штучна, на металевий каркас «накручували» штучну хвою. Через пожежу лишився лише металевий каркас. Зараз відновлюємо ялинку», - розповів кореспонденту Укрінформу голова Чаплинської селищної ради Олексій Фаустов.

За його словами, люди вже зносять іграшки, гірлянди, телефонують, пропонують допомогу, хто яку може. Тому селище без новорічної ялинки на ці свята не залишиться.