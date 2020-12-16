Як не спалити хату на новорічні свята - поради рятувальників

У Держаній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали основні правила при влаштуванні новорічної ялинки, експлуатації електрогірлянд та піротехнічних виробів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Для того, щоб новорічні свята пройшли безпечно та без будь-яких надзвичайних подій, необхідно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки”, - наголосили рятувальники під час практичного майстер-класу, який відбувся на території 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Києва.

Як заявив заступник начальника Управління пожежної безпеки ДСНС України Олександр Чекригін, статистика свідчить, що у період новорічних та різдвяних свят значно зростає кількість пожеж, спричинених неправильною експлуатацією піротехнічних виробів та електрогірлянд низької якості або ж взагалі несертифікованих.

Так, упродовж трьох місяців зимового періоду 2019/2020 року внаслідок необережного поводження з піротехнікою виникло 18 пожеж, з яких 11 сталися безпосередньо вночі 1 січня 2020 років..

Фахівці ДСНС озвучили основні правила встановлення прикрашеної ялинки.

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Ялинку необхідно встановлювати лише на стійкій основі, щоб гілки не торкалися стін і стелі, а також були на безпечній відстані від електроприладів.

На ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні та прикрашати її легкозаймистими матеріалами.

Рятувальники наголошують, що купувати необхідно лише сертифіковані піротехнічні вироби, перевіривши упаковку на відсутність дефектів.

Проте в умовах збройного конфлікту на сході України фахівці ДСНС рекомендують не використовувати хлопавки чи салюти з поваги до людей, які брали участь у бойових діях.

Фото: ДСНС