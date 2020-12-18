На Закарпатті головну ялинку області подарували угорці з села Сюрте
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Закарпатська ОДА.
“Головна ялинка області урочисто засяяла в Ужгороді на площі Народній перед будівлею Закарпатської обласної ради. Історія цього дерева нагадує різдвяну казку. Ялинка виросла у селі Сюрте Ужгородського району. Декілька останніх років власники хотіли зрубати дерево. Та цьогоріч зателефонували в ОДА і запропонували ялинку у подарунок”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перед тим, як транспортувати ялинку до Ужгорода, лісівники оглянули дерево. Ялинку, висотою 17 метрів, визнали придатною до використання в якості новорічного дерева на площі. Втім, запалювали вогні на ній без масових заходів, усі бажаючі змогли подивитися цей момент в онлайн-ефірі.
“Замість того, аби піти на дрова, ялинка із Сюрте стала зіркою-головною ялинкою області”, - повідомляють в пресслужбі ОДА.
Також сьогодні, 18 грудня, запалюють святкові вогні на головній ялинці Ужгорода на площі Театральній та в Мукачеві на площі Миру. В Ужгороді ялинка жива, щоправда, комунальники встановили її нерівно, відтак, містяни кепкували із кривої ялинки у соцемеремежх.
А в Мукачеві вже котрий рік підряд прикрашають штучну ялинку, яку місто закупило спеціально для цієї оказії.
Також треба відзначити, що 2020 рік — перший, коли на головних площах закарпатських міст запалення новорічних міських ялинок проходить без традиційного параду Миколайчиків. Ця добра традиція, коли під час запалення ялинки навколо танцюють чоловічки в червоних костюмах, співають колядок та роздають усім цукерки, вперше за довгі роки не відбулася на Закарпатті — через пандемію коронавірусу, яка забороняє масові зібрання.
Фото: uzhgorod.net.ua