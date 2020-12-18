На Закарпатті головну ялинку області подарували угорці з села Сюрте

На Закарпатті головну ялинку області, що встановлена на площі Народній перед будівлею Закарпатської облради, подарували угорці із села Сюрте. Її повинні були пустити на дрова, але натомість зробили новорічною “зіркою”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Закарпатська ОДА.

“Головна ялинка області урочисто засяяла в Ужгороді на площі Народній перед будівлею Закарпатської обласної ради. Історія цього дерева нагадує різдвяну казку. Ялинка виросла у селі Сюрте Ужгородського району. Декілька останніх років власники хотіли зрубати дерево. Та цьогоріч зателефонували в ОДА і запропонували ялинку у подарунок”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед тим, як транспортувати ялинку до Ужгорода, лісівники оглянули дерево. Ялинку, висотою 17 метрів, визнали придатною до використання в якості новорічного дерева на площі. Втім, запалювали вогні на ній без масових заходів, усі бажаючі змогли подивитися цей момент в онлайн-ефірі.

“Замість того, аби піти на дрова, ялинка із Сюрте стала зіркою-головною ялинкою області”, - повідомляють в пресслужбі ОДА.

Також сьогодні, 18 грудня, запалюють святкові вогні на головній ялинці Ужгорода на площі Театральній та в Мукачеві на площі Миру. В Ужгороді ялинка жива, щоправда, комунальники встановили її нерівно, відтак, містяни кепкували із кривої ялинки у соцемеремежх.

А в Мукачеві вже котрий рік підряд прикрашають штучну ялинку, яку місто закупило спеціально для цієї оказії.

Також треба відзначити, що 2020 рік — перший, коли на головних площах закарпатських міст запалення новорічних міських ялинок проходить без традиційного параду Миколайчиків. Ця добра традиція, коли під час запалення ялинки навколо танцюють чоловічки в червоних костюмах, співають колядок та роздають усім цукерки, вперше за довгі роки не відбулася на Закарпатті — через пандемію коронавірусу, яка забороняє масові зібрання.

Фото: uzhgorod.net.ua