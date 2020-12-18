Камера зафіксувала ймовірного палія історичної будівлі у Полтаві

У мережу виклали відео з камер відеоспостереження, які зафіксували ймовірного підпалювача історичної будівлі колишнього Дворянського зібрання у центрі Полтави.

Відео, надані власниками розташованих у будівлі закладів, розмістив сайт Полтави 0532.ua, повідомляє Укрінформ.

Чоловік, знятий камерами відеоспостереження, потрапив у зачинену на ніч будівлю, залізши на дерево біля неї. Судячи з таймінгу на записах, до початку пожежі він пробув у приміщенні близько години. При цьому влаштовував безлад, нищив меблі й техніку, розкидав речі. За цей час до будівлі приїжджали працівники охоронної фірми, але, не виявивши слідів проникнення, поїхали.

Сайт цитує представника фірми "Старнайт", яка орендувала приміщення: вони збираються передати відео в поліцію, щоб правоохоронці могли оперативно розслідувати злочин і з' ясувати, діяв чоловік на записі самостійно чи за підпалом будівлі стояли замовники.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 9 грудня розпочалася пожежа у Полтаві в будівлі за адресою вул. Соборності, 31. Загорілася історична споруда, зведена у 1805-1810 рр., де розміщувалося Дворянське зібрання, а пізніше - кінотеатр ім. Котляревського. Останніми роками в будівлі та незаконній прибудові до неї розташовувалися ресторан «Тераса», нічний і караоке-клуб, низка магазинів. Ліквідація пожежі тривала з 4.30 до 13.06. Загальна площа пожежі склала близько 600 кв. м. Читайте також: У Львові підпалили автівку детектива НАБУ

На місці події було виявлено тіло невстановленої особи, яку пізніше упізнали як 27-річного місцевого жителя. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

фото: Суспільне, скрін з камери