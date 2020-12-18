У Харкові за 2 мільярди зведуть новий онкоцентр

Онкоцентр, який будують у Харкові і який має стати опорним ще для кількох областей, зокрема Донецької та Луганської, є проєктом національного масштабу.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час відвідання будівництва, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

«Будівництво нового онкоцентру – проєкт національного масштабу. І реалізувати його можна тільки у співпраці державного та місцевого бюджетів. Наразі 100 млн грн субвенції, які надійшли у листопаді до місцевого бюджету на цей проєкт, достатньо, щоб підтримувати темп робіт», – наголосив Чернишов.

Нині проводяться роботи із закладання фундаменту нового закладу. Проєкт забудови становить 12,4 тисячі квадратних метрів. Орієнтовна вартість проєкту понад 2 млрд грн.

Проєкт нового центру розроблений за європейськими стандартами, що дозволяє при невеликому збільшенні ліжко-місць лікувати вдвічі більше пацієнтів.

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Нинішнє приміщення онкоцентру у Харкові не ремонтувалось понад 40 років. Матеріально-технічна база та обладнання лікарні давно застаріли. На весь центр працює один ліфт - у хірургічному корпусі. При цьому щороку в онкоцентрі лікується 15 тисяч пацієнтів.

Як повідомлялося, у листопаді Кабінет Міністрів виділив субвенцію в розмірі 100 млн грн. Очікується, що за ці кошти буде зведено металевий каркас та бетонні конструкції нової будівлі вже в наступному році.

Субвенція перехідна. Тож будівництво буде продовжено.

Фото: kharkivoda.gov.ua, minregion.gov.ua