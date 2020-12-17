На Житомирщині за 6 мільйонів реконструювали стадіон

У місті Чуднів на Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» відкрили реконструйований за 6 млн грн стадіон.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Укрінформ.

«У Чуднові відкрили стадіон, який реконструювали в рамках програми Президента України «Велике будівництво», - йдеться у дописі.

Бунечко зазначив, що за пів року на стадіоні облаштували трав’яне футбольне поле, бігові доріжки зі штучного покриття та встановили багатофункціональний спортивний майданчик для гри у баскетбол, волейбол, теніс, бадмінтон.

Загальна вартість об’єкту становить 6 млн, з яких майже 900 тис. – це співфінансування з місцевого бюджету.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko