Новий мер Чернівців склав присягу на першій сесії міськради

Сьогодні, 18 грудня, розпочалася перша сесія Чернівецької міської ради нового скликання. На ній присягу склав новообраний міський голова Роман Клічук та отримав посвідчення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці вибори були найскладнішими в історії Чернівців. Мені шкода, що досі всі партії не зареєструвалися і я закликаю їх це зробити. Я зроблю все, щоб у цьому залі панувала злагода. Я хочу, щоби ви всі були разом, як одна команда. Я хочу, щоб в цьому залі припинилися чвари і сварки. Я хочу, щоб ми об`єдналися і зробили місто кращим", - сказав під час своєї першої промови на посаді міського голови Клічук.

У Чернівцях новий міський голова склав присягу / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Він також подякував попередньому меру Чернівців Олексію Каспруку і зазначив, що сподівається на подальшу співпрацю.

Почесний ланцюг Чернівецького міського голови Роману Клічуку урочисто вручив Павло Дворський.

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У сесійній залі присутні 26 з 42-х обраних депутатів. Вони склали присягу та отримали депутатські значки.

Також мер оголосив перерву у роботі першої сесії до 10:00 24 грудня.