В Ужгороді склав присягу новообраний мер

В Ужгороді провели першу сесію новообраної міської ради. Мер Богдан Андріїв склав присягу, також обрали першого секретаря — ним став депутат від “Європейської Солідарності” Андрій Риба.

Про це повідомляє Укрінформ з онлайн-трансляції першої сесії Ужгородської міськради.

“В Ужгороді сьогодні, 8 грудня, відбулася перша сесія новообраної Ужгородської міськради. На засіданні депутатам та міському голові представники Ужгородської територіальної виборчої комісії вручили посвідчення, також мер міста Богдан Андріїв склав присягу міського голови”, - йдеться в повідомленні.

Впродовж першої сесії Ужгородської міськради також обрали першого секретаря Ужгородської міськради.

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Ним став депутат від “Європейської Солідарності” Андрій Риба. Кандидатуру Риби подав мер. Першого секретаря обрали на таємному голосування, за Рибу проголосували 28 із 36-ти депутатів міськради.

Крім того, депутати Ужгородської міської ради затвердили склад виконкому — до його складу увійшло 14 осіб.