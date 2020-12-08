В Ужгороді склав присягу новообраний мер
Про це повідомляє Укрінформ з онлайн-трансляції першої сесії Ужгородської міськради.
“В Ужгороді сьогодні, 8 грудня, відбулася перша сесія новообраної Ужгородської міськради. На засіданні депутатам та міському голові представники Ужгородської територіальної виборчої комісії вручили посвідчення, також мер міста Богдан Андріїв склав присягу міського голови”, - йдеться в повідомленні.
Впродовж першої сесії Ужгородської міськради також обрали першого секретаря Ужгородської міськради.
Ним став депутат від “Європейської Солідарності” Андрій Риба. Кандидатуру Риби подав мер. Першого секретаря обрали на таємному голосування, за Рибу проголосували 28 із 36-ти депутатів міськради.
Крім того, депутати Ужгородської міської ради затвердили склад виконкому — до його складу увійшло 14 осіб.