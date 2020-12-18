На виробничі проєкти спрямують 30% фонду регіонального розвитку - Чернишов

У 2021 році щонайменше 30% коштів Держфонду регіонального розвитку (ДФРР) у рамках «Великого будівництва» спрямують на виробничі проєкти, що створюватимуть робочі місця.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, перебуваючи в Харківській області з робочою поїздкою, передає кореспондент Укрінформу.

«Наступного року програма «Велике будівництво» продовжиться. Нашими пріоритетами залишаються об’єкти соціально-економічної інфраструктури. Також це об’єкти розвитку. Прийшов час дбати про розвиток економіки, створення нових робочих місць, виробничих зон. Щонайменше 30% ДФРР ми плануємо інвестувати саме в такі проєкти. І також ми плануємо підтримати туристичний потенціал областей. Реконструкція існуючих об’єктів має бути в фокусі», - заявив Чернишов.

Перебуваючи на Харківщині, міністр оглянув кілька об’єктів, включених до проєкту «Велике будівництво», та обговорив з місцевою владою стан виконання цієї президентської програми. За інформацією Чернишова, в області з 15 об’єктів (5 садочків, 5 шкіл, 5 спортивних об’єктів) станом на 17 грудня готові 11. Також Харківщина почала ремонт у 15 приймальних відділеннях лікарень, у восьми – роботи закінчать до кінця року.

Як повідомлялося, проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року було зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.