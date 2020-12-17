На Харківщині відкриють оздоровчий комплекс з ігровим залом і фітнес-центром

У місті Дергачі на Харківщині найближчим часом відкриється фізкультурно-оздоровчий комплекс, включений у програму «Велике будівництво».

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, перебуваючи в Харківській області з робочою поїздкою, передає кореспондент Укрінформу.

«Цей об’єкт буде відкритий до кінця року. Мене запевнили, що всі недоліки документальні, деякі проектні, які були, вже усунули, і є підстави, щоб документи було надано і об’єкт був введений в експлуатацію», - сказав Чернишов.

Міністр також наголосив, що ФОК є дуже сучасним і гарно виглядає. Спорткомлекс обладнано відповідно до вимог інклюзивності.

Про 100-відсоткову готовність об’єкту пресслужба Харківської ОДА повідомляла ще наприкінці липня. Зазначалося, що потрібно «лише завезти та встановити обладнання», а також «протягом найближчих двох тижнів отримати документи на введення в експлуатацію». Однак комплекс не відкрили – почалося коригування проєкту. Від літа до грудня загальна кошторисна вартість проєкту з 27,5 млн грн зросла до майже 29 млн грн. Фінансувався об’єкт переважно з Державного фонду регіонального розвитку.

Займатися спортом у комплексі зможуть всі охочі жителі Дергачівського району. Одночасно тут можуть розміститися близько 80 осіб, а протягом дня його зможуть відвідувати 400 осіб, повідомляють в облдержадміністрації.

На першому поверсі будівлі розміщується багатофункціональна зала для ігрових видів спорту: мініфутболу, баскетболу та волейболу, також тренажерна зала і фітнес-центр. Будівля оснащена роздягальнями з душовими кабінами, кабінетом надання медичної допомоги, тренерською кімнатою.

Олексій Чернишов побував з робочою поїздкою у Харківський області / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, програма "Велике будівництво", що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тис. км доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

На Харківщині до президентського проєкту було включено 15 об’єктів, зокрема, окрім Дергачівського фізкультурно-оздоровчого комплексу, цього року добудовують ФОК із басейном у м. Ізюм, комплекси у м. Краснокутськ та у смт Новопокровка, а у м. Вовчанськ - спортивний майданчик із синтетичним покриттям.