У Чернівцях «замінували» перше засідання облради

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"На лінію "102" зателефонував заявник та повідомив про замінування Чернівецької міської ради. На місце події одразу виїхали усі відповідні служби для перевірки цього повідомлення. Людей з приміщення евакуюють", - сказали у поліції.

Вони повідомили, що повідомлення не було анонімним, але дані заявника у поліції не розголошують.

Саме в цей час у сесійній залі, яка знаходиться у тому ж приміщенні, проходило перше засідання сесії обласної ради. Депутати намагалися обрати голову та заступників ради.

Депутати встигли затвердити протоколи лічильної комісії щодо форми бюлетеня та процедури голосування. До процесу самого голосування перейти не встигли.

На посаду голови облради депутати висунули представника партії "Слуга народу", підприємця Володимира Жаровського та представника Аграрної партії України, заступника голови Чернівецької ОДА Олексія Бойка.

Як повідомлялося, вранці 17 грудня правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування Чернівецької міської ради. Вибухівки та інших небезпечних предметів не виявили.

Фото: molbuk.ua