У Чернівцях понад пів сотні вулиць - без води на кілька днів

У Чернівцях стався прорив магістрального водогону Дністер – Чернівці. Через ліквідацію аварії на понад 50 головних вулицях міста обмежать подачу води.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради , передає Укрінформ.

"У зв’язку з проривом магістрального водогону «Дністер – Чернівці» на насосній станції «Митків» І-го підйому в с. Митків, яка забезпечує водою м. Чернівці з річки Дністер будуть проводитись ремонтні роботи по ліквідації прориву трубопроводу. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відсутнє водопостачання:

16.12.2020 року з 23:00 год до 07:00 год. 17.12.2020 року;

17.12.2020 року з 10:00 год до 19:00 год;

17.12.2020 року з 22:00 год до 07:00 год. 18.12.2020 року", - йдеться у повідомленні.

У переліку комунальників є понад 50 центральних вулиць та провулків міста, на яких обмежать подачу води.

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Також у міськраді повідомили, що про подальші обмеження чи відновлення водопостачання оголосять додатково.