Прифронтовій Красногорівці почали повертати воду

У Донецькій області завершено ремонт на водогоні та у прифронтовому місті Красногорівка розпочалося відновлення водопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на Донецька військово-цивільна обладміністрація.

«Завершено проведення ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні діаметром 200 мм на околицях міста Красногорівка Мар’їнського району - о 14:19 завершено зварювальні роботи, відбувається заповнення водогону з подальшим відновленням водопостачання Красногорівки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний час повного відновлення водопостачання населення – до 18:00 8 грудня.

Як повідомлялося, водопостачання населення міста Красногорівка, де мешкає близько 7 тис. осіб, було припинено вранці 8 грудня через порив на водогоні діаметром 200 мм на трубопроводі, який знаходиться в розподільчому колодязі глибиною 2 м та завширшки 5 м, внаслідок аварії колодязь повністю був заповнений водою.