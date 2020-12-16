На Чернігівщині у ДТП загинули троє осіб, ще четверо травмувалися

У Носівському районі Чернігівщини внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів, що сталося близько 4-ї години ранку, троє людей загинули, четверо травмувалися.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні близько 4-ї ранку неподалік села Лихачів Носівського району зіткнулися два легковики. На місці автопригоди загинули троє людей", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля Chery Amulet виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з легковиком Renault Megane під керуванням 44-річного чоловіка. Внаслідок аварії загинули обидва водії та пасажир Chery Amulet. Ще чотирьох пасажирів (по два з кожної автівки) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Всі загиблі та потерпілі - мешканці Сумської області.

Поліція з’ясовує всі обставини ДТП у рамках розслідування провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України.